Reconstructie van fatale burenruzie Den Haag

De buurmannen waren de fatale avond bij elkaar wat gaan drinken. Dat liep uit de hand. Volgens Van den B. viel de Hagenaar hem aan. „Ik moest me verdedigen”, vertelde hij de rechtbank in Den Haag maandag tijdens de voorbereidende zitting. „Dat is de reden dat ik heb ingestemd met de reconstructie, zodat u kunt zien in wat voor gevaarlijke situatie ik me bevond.”

In de rechtbank was de familie van de verdachte en van het slachtoffer nadrukkelijk uit elkaar gezet. Tussen beide families zit veel spanning en woede, vertelde de rechter. „Het is begrijpelijk dat er veel emotie is, maar het kan niet zo zijn dat dat hier in de zaal of op de gang wordt uitgevochten.”

Van den B. zit sinds zijn arrestatie vast. Hij blijft sowieso in voorarrest tot de volgende zitting, op 7 mei. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden. De reconstructie zal voor die tijd hebben plaatsgevonden.