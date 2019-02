Huisfeest: ’nu moet ze echt de waarheid vertellen’

De party was kennelijk zo uit de hand gelopen dat een van de gasten een raam had gesloopt. Toen de ouders van vakantie terugkwamen, dachten ze dan ook dat er was ingebroken en belden de politie. De aap kwam toen snel uit de mouw.

Wijkagent Bert Gorter schrijft op Twitter: „Nu moet ze echt de waarheid vertellen aan haar vader over wat er gebeurd is".