Vierde verdachte liquidatie Rotterdam opgepakt

Het slachtoffer werd op 17 oktober op de Willem Ruyslaan van dichtbij beschoten in zijn auto door een man op een motorscooter. Choi raakte daardoor zwaargewond en overleed een week later in het ziekenhuis.

Eerder deze maand werden al twee 23-jarige Rotterdammers aangehouden in verband met de moord. Vorige week werd een 28-jarige Rotterdammer als derde verdachte aangehouden.

De man uit Hongkong is waarschijnlijk slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele circuit. Hij was een bekende van de politie.