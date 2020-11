Ghanezen in Amsterdam vol antistoffen tegen corona

Bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst heeft vijf tot zeven procent antistoffen in het bloed. Dit is vergelijkbaar met mensen van Nederlandse afkomst. Dat komt voort uit een onderzoek van onder anderen Karien Stronks, hoogleraar public health van Amsterdam UMC.

Verder blijkt dat mensen met een Ghanese achtergrond de gedragsmaatregelen goed kennen en naleven, maar dat veel van hen -ook degenen met antistoffen in het bloed- vertelden dat ze dachten geen corona-infectie te hebben doorgemaakt omdat ze geen symptomen hadden ervaren. Tegelijkertijd liet eerder onderzoek van de GGD met gegevens van de eerste golf een groter aantal ziekenhuisopnames van mensen met Ghanese afkomst zien.

Hoe kan dit verschil nu zo groot zijn met de rest van de Amsterdamse bevolking? De onderzoekers wijzen op de rol van de werkomgeving. Ghanese hoofdstedelingen hebben vaker dan anderen een baan in de schoonmaak of de zorg, waarbij thuiswerken geen optie is. Een andere mogelijkheid is dat richtlijnen over wanneer je je moet laten testen niet of minder goed werken voor deze groep omdat ze vaak geen symptomen ervaren.

Er zijn 25000 mensen uit de hoofdstad onderzocht op antistoffen. Niet alle 180 verschillende bevolkingsgroepen zijn daarin meegenomen.

Onduidelijkheid over verloop virus

De GGD Amsterdam werkt nu in nauw overleg met de Ghanese gemeenschap aan maatregelen om verdere verspreiding van het virus in te dammen. Maria Prins, behalve hoogleraar bij Amsterdam UMC ook hoofd infectieziekten onderzoek en preventieontwikkeling bij de GGD zegt al veel te hebben gedaan om de informatie en testmogelijkheden voor verschillende bevolkingsgroepen toegankelijk te maken.

„Waarom ook mensen van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse afkomst vaker met Covid-19 in het ziekenhuis terechtkwamen, zoals bleek uit eerder onderzoek van de GGD, is onduidelijk. Prins: „Mogelijk verloopt de ziekte bij deze groepen ernstiger. We zijn bezig om dat nader te onderzoeken.”