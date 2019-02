YouTube verwijdert kanaal kindermoordenaar

Aaron Campbell (16) ontvoerde Alesha MacPhail vorig jaar uit haar bed op het Schotse eiland Bute. Haar lichaam werd later teruggevonden in een bos. De dader hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.

Tijdens de rechtszaak bleek dat Campbell graag een YouTube-beroemdheid wilde worden. Hij had een serie filmpjes op die website gezet. Kijkers konden onder meer meekijken terwijl de tiener videogames speelde. Ook had hij een video geüpload waarop hij op een trampoline sprong.

De beelden zijn inmiddels niet meer te zien. Volgens YouTube waren de video’s van Campbell niet in strijd met de gebruikersvoorwaarden, maar is toch besloten zijn account te verwijderen. „We leven mee met het slachtoffer en haar familie. We wensen hen vrede toe in deze ongelofelijk moeilijke tijd”, zegt een woordvoerder volgens de Schotse krant.

Aaron Campbell (16) in een van zijn inmiddels verwijderde filmpjes. Ⓒ YouTube