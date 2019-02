Racistische passagier niet vervolgd in Verenigd Koninkrijk

David Mesher, een 77-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk, noemde mevrouw Gayle een ’ugly black basterd’ tijdens een vlucht vanuit Barcelona naar Londen Stansted Airport afgelopen oktober. Volgens The Mirror ontloopt de reiziger nu rechtsvervolging. Een medepassagier filmde de tirade. De beelden zorgden online voor de nodige ophef.

Bekijk ook: Verbijstering om racistische man op Ryanairvlucht

Het inmiddels vier maanden durende politie-onderzoek in Groot-Brittannië is opgeschort, nadat rechters concludeerden dat de man voor het strafbare feit alleen in Spanje kan worden vervolgd. Spaanse aanklagers moeten nu beslissen of ze er een zaak van maken.

„Ondanks dat het incident zich niet voordeed op juridisch grondgebied dat valt onder Groot-Brittannië of Wales, startten we toch een onderzoek.” Het bewijs werd uitgeleverd aan de Spaanse politie, die het weer door zal geven aan een officie van justitie. Die beslist uiteindelijk of de passagier aldaar moet voorkomen.

Tekst gaat verder onder de video.

Excuses

De tierende Mesher bood na het incident publiekelijk zijn excuses aan. „Ik ben op geen enkele manier een racist en het was op dat moment alleen maar een woedeaanval”, zei de passagier. Hij zei dat de vrouw niet reageerde toen hij vroeg of hij voor haar langs mocht naar de stoel bij het raampje. Daarop kreeg hij een woede-uitbarsting en noemde de 77-jarige vrouw onder meer een „lelijke zwarte klootzak.”

In dezelfde tv-uitzending zei het doelwit van de tirade, Delsie Gayle, dat ze de excuses niet kan aanvaarden. „Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo beledigd”, zei ze zichtbaar geëmotioneerd.