Dierenambulance is het zat: kat Smeerkees is níet verwaarloosd, maar gewoon een beetje vies

Binnenland

Verwaarloosde poolhond aangetroffen in verlaten woning: zat in eigen uitwerpselen

Een trieste vondst in het Zeeuwse Tholen afgelopen weekend. De Landelijke Inspectie Dierenbescherming trof zaterdag na een melding een zwaar verwaarloosde poolhond aan in een huis. „Het dier verbleef vrijwel permanent in zijn eigen uitwerpselen.”