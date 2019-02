Nog nooit zoveel lentedagen in februari

Het huidige record wordt na vandaag nog met drie dagen aangescherpt, zo meldt MeteoGroup. Morgen wordt het in het zuiden van het land namelijk 19 graden en woensdag kan het kwik stijgen tot 20 graden. Normaal stijgt de temperatuur slechts eens in de drie jaar boven de 15 graden rond de tijd van het jaar.

Ook werd het vandaag voor de tweede keer dit jaar recordwarm. Aan het begin van de middag werd in De Bilt een temperatuur van 15,2 graden gemeten. Daarmee is het officieel de warmste 25 februari ooit geregistreerd, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 15,1 graden en werd gemeten in 1964.

6 tot 8 graden

Het voorjaarsachtige weer is na maandag nog niet voorbij. In Noord-Brabant, Limburg en de Achterhoek kan het dinsdag lokaal 19 graden worden. Ook in de rest van het land is het zacht. Het kwik stijgt naar 14 tot 17 graden. In het algemeen worden rond deze tijd temperaturen van 6 tot 8 graden gemeten.