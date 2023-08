Hond bijt baby dood in Emmeloord

De politie werd donderdagmorgen naar het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord geroepen. Daar was de baby op dat moment. Of het kindje toen nog leefde en door wie de baby naar het ziekenhuis was gebracht, wil de politie niet zeggen. Donderdag is de woning van de ouders van de baby in de Staalstraat doorzocht. Daarbij is de hond die in de woning aanwezig was in beslag genomen. Het dier leeft nog volgens de politie.

Omdat er onduidelijkheid was over de doodsoorzaak van het kind besloten politie en Openbaar Ministerie dat er in het weekeinde sectie zou worden verricht. Die heeft uitgewezen dat het kindje is doodgebeten. Het onderzoek wordt nog voortgezet, aldus de zegsvrouw van de politie.