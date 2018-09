Chinese zeelieden krijgen celstraf in Ecuador

De bemanningsleden van de Fu Yuan Yu Leng 999 gaan tussen de één en vier jaar de cel in, zei de rechter zondagavond. Ook kregen de Chinezen voor 5,9 miljoen dollar (bijna 5 miljoen euro) aan boetes opgelegd voor hun betrokkenheid bij illegale vispraktijken.

Het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een officiële klacht ingediend bij Peking over de aanwezigheid van dergelijke schepen bij de eilandengroep. De Chinese ambassadeur in Quito zou hebben aangegeven dat zijn land alles in het werk wil stellen om „deze verboden praktijken een halt toe te roepen.”