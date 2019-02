’Stop met ragout door het toilet spoelen’

Het etenswaar blokkeerde het riool. Vanwege de problemen heeft het waterschap een officiële waarschuwing uitgestuurd, nadat werknemers moesten uitrukken om de Yorkshire-puddinghoop te ontmantelen.

Het Verenigd Koninkrijk kampte al eerder met enorme vetbergen in het riool. Het laatste waar nu behoefte aan is, zijn Engelsen die massaal hun Yorkshire pudding door het toilet gaan spoelen, schrijven Britse media geïrriteerd.

Yorkshire pudding was ooit een lokaal streekgerecht, maar is inmiddels overal in Engeland verkrijgbaar. „Zelfs onze vrienden van het waterschap in Yorkshire zouden dit niet appreciëren”, grapte het lokale waterschap in Ipswich.

Poep en plas

In de regio van waterschap Anglian Water, het oosten van Engeland, worden ieder jaar 30.000 verstoppingen gemeld – één per kwartier, ongeveer. De Engelsen gooien massaal van-alles-en-nog-wat in het toilet, restaurants spoelen dagelijks tientallen liters vetten en oliën door.

Deze vetberg moest eerder met pikhouwelen te lijf worden gegaan.

„Riolen zijn geen prullenbakken: het enige wat doorgespoeld kan worden, is poep, plas en wc-papier”, zo benadrukt het waterschap nog maar eens.

