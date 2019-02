Rechter oordeelt over Keulse carnavalst(r)ijd

Ook in het Duitse Keulen is carnavel een groot feest. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ton van Vliet

KEULEN - De carnavalstijd in Keulen en omstreken is officieel van donderdagavond tot de volgende woensdag. Dit heeft een rechtbank bepaald in een proces over werktijden tijdens de carnavalsperiode. Een serveerster was een procedure tegen haar werkgever begonnen in een conflict hierover. Zij stelde dat ze destijds tijdens het carnaval ook vrijdag en zaterdag had gewerkt, maar haar werkgever vond dat het carnaval pas op zondag begon.