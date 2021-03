LIVE | Aantal coronabesmettingen op Curaçao en Bonaire blijft toenemen

Lees hieronder het laatste nieuws over de coronacrisis:

Op Curaçao zijn vrijdag 409 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal op een dag sinds het begin van de coronapandemie.

In totaal zijn nu 2021 actieve besmettingen op het eiland. Een week eerder waren dat er 879, en een week daarvoor 240. De snelle stijging lijkt vooral het gevolg van de Britse variant.

Ook het aantal coronapatiënten op Bonaire blijft toenemen. Sinds vrijdag zijn er 448 actieve besmettingen op het eiland. Dertien mensen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarvan zijn er tien op het eiland zelf opgenomen, drie liggen op de intensive care. Twee patiënten uit Bonaire liggen in het ziekenhuis op Curaçao, en één op Aruba.

Op het eiland zijn verschillende gevallen van de Britse coronavariant geregistreerd. Eerder werd gezegd dat daar ook andere varianten, zoals onder meer de Braziliaanse, waren aangetroffen maar dat blijkt toch niet het geval.

Vanwege het snel stijgende aantal besmettingen op Bonaire krijgt het eiland vanuit Nederland de komende weken versneld vaccins geleverd, zodat alle volwassenen kunnen worden gevaccineerd. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid noemde de situatie op Bonaire "heel zorgelijk'.

16:06 - Kerk met 1900 leden: welkom op zondag

Evenals de Sionkerk op Urk wil de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel de deuren openen voor honderden gelovigen. „Graag willen we iedereen de gelegenheid geven om zondag de Erediensten bij te wonen. Wilt u alstublieft letten op de 1,5 meterregel”, staat op de website. Dominee Anthonie Kort wilde bij ANP niet aan de telefoon komen voor een reactie.

Kerkgangers in Barneveld, waar eerder ook commotie ontstond over drukte op zondag.

De fractie van Leefbaar Krimpen maakt zich grote zorgen. „Wij vinden dit absoluut een onwenselijke situatie. Vergeet niet dat deze kerk een van de grootste is in Nederland met zo’n 1900 leden. Er is plaats voor zo’n 1500 mensen in de kerk. Je moet gewoon niet willen dat die allemaal bij elkaar komen, met alle mogelijke gezondheidsgevolgen van dien”, zegt raadslid Oscar Suijk. „Die mensen gaan de volgende dag ook weer naar de supermarkt.”

Volgens Suijk behoren de coronacijfers in Krimpen tot een van de hoogste in de regio. „De kerk heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Wij roepen de Mieraskerk dan ook op om af te zien van het wagenwijd openzetten van de deuren”, aldus Suijk, die ook zegt te vrezen voor de komende paasdagen. „Wij begrijpen heel goed dat Pasen, naast Kerst, wellicht de belangrijkste dag is voor een gelovige. Toch roepen wij de vertegenwoordigers van de kerken, en ook hun leden, op om niet massaal naar de kerk te gaan.”

Kerken hebben een uitzonderingspositie vanwege de godsdienstvrijheid, vastgelegd in de Grondwet.

15.00 - Matthäus-Passion Concertgebouworkest geannuleerd

De stream van een nieuwe uitvoering van Bachs Matthäus-Passion door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Philippe Herreweghe gaat niet door. Een externe medewerker is tijdens de voorbereiding positief getest op corona, aldus een woordvoerder van het orkest. „Uit voorzorg is besloten om de repetities en de registratie te annuleren.”

Het Concertgebouworkest zal als vervanging de uitvoering van de Matthäus-Passion onder leiding van Iván Fischer uit 2012 streamen. Deze stream heeft plaats op zaterdag om 20.00 uur via de Facebook- en YouTube-kanalen van het orkest, en is daarna nog gedurende twee weken terug te zien op concertgebouworkest.nl/video.

14.00 - Ziekenhuizen leveren weer minder zorg

Ziekenhuizen hebben vorige maand weer minder zorg kunnen leveren en minder patiënten gezien dan voor de corona-uitbraak, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal patiënten dat er nu in behandeling is, ligt zelfs beneden dat van 2019.

Van begin december tot begin februari werden juist meer mensen behandeld dan voor de corona-uitbraak. „Mogelijk haalden ziekenhuizen toen zorg in die eerder was afgezegd of uitgesteld”, verklaart de autoriteit. In de loop van februari daalde het aantal behandelingen echter weer. Alleen op urologie, interne geneeskunde, heelkunde en verloskunde en gynaecologie werden nog meer patiënten behandeld dan normaal.

Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken lag op 94 procent van wat waarop zonder coronapandemie zou worden gerekend.

11.46 - Duitsland verplicht coronatest voor vliegreizigers vanaf dinsdag

Duitsland stelt de verplichte coronatest voor alle inkomende vliegtuigreizigers enkele dagen uit. In plaats van zondag wordt de maatregel pas dinsdag ingevoerd, meldt gezondheidsminister Jens Spahn.

De autoriteiten willen de luchtvaartmaatschappijen en andere betrokkenen meer tijd geven voor de voorbereidingen. Op dit moment wordt slechts een deel van de reizigers verplicht getest. Het gaat alleen om de mensen die uit een land met veel besmettingen komen.

Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf dinsdag alleen passagiers meenemen als ze een recente coronatest met een negatieve uitslag kunnen tonen. Er geldt alleen een uitzondering voor de bemanning van de vliegtuigen. Zij vallen niet onder de testplicht.

10.55 - Tandartsen en dierenartsen in Frankrijk mogen ook vaccineren

De Franse gezondheidsautoriteiten hebben bepaald dat ook tandartsen en dierenartsen kunnen worden ingeschakeld bij de vaccinaties tegen het coronavirus. De Hoge Autoriteit voor de Gezondheid (HAS) breidt het aantal beroepsgroepen dat mag inenten in de vaccinatiecampagne verder uit.

Daarmee zou het tempo van de campagne kunnen worden opgevoerd. De HAS schat dat met tandartsen, dierenartsen en apothekers er nu 250.000 extra mensen beschikbaar komen om in te enten. Formeel moet de regering nog met het advies van de HAS instemmen.

10.49 - Noorwegen besluit later over hervatting AstraZeneca-vaccinaties

Noorwegen stelt het besluit over de hervatting van de AstraZeneca-vaccinaties uit, meldt de Noorse omroep TV2. De autoriteiten zouden vrijdag bekendmaken of het coronavaccin weer toegediend mag worden.

Het is niet duidelijk wanneer het besluit wel wordt gemaakt. Een woordvoerder van de Noorse gezondheidsautoriteiten weigerde op de berichtgeving van TV2 te reageren.

Het gebruik van het AstraZeneca-vaccin werd op 11 maart opgeschort vanwege zorgen over zowel stolsels als een verlaagd aantal bloedplaatjes bij mensen die ermee waren ingeënt. In Noorwegen zijn zes meldingen bekend, waarvan vier met een dodelijke afloop.

Ook andere Europese landen lieten het vaccin tijdelijk op de plank liggen, maar de meeste landen hebben de inentingen weer hervat. Dat gebeurde na een nieuw positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) oordeelde dat het middel weer gebruikt kon worden.

6.01 - Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

De onderzoekers hebben goede hoop dat het apparaatje kan helpen in de strijd tegen corona. De armband meet continu indicatoren zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Voordat de drager symptomen heeft, kan het hulpmiddel al een besmetting melden. De drager krijgt een seintje om zich te laten testen. „Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling. Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met Covid-19”, zegt Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. Hij leidt het onderzoek.

Deelnemers dragen de armband ’s nachts. „Dit is het eerste smart device dat realtime gegevens verwerkt. En dat is belangrijk want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een Covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst”, aldus Grobbee.

6.00 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland iets gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland ligt iets lager dan donderdag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend 21.573 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 22.657 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 16.000 op woensdag. Het ging om de grootste stijging van het aantal gevallen sinds 9 januari.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.734.753 mensen in Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 183 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland al zeker ruim 75.000 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in principe tot 18 april. Staten hebben echter verregaande bevoegdheden om hun eigen beleid te maken. De Duitse deelstaat Saarland maakte donderdag bijvoorbeeld bekend na Pasen met de lockdown te stoppen. Bioscopen, sportcentra en restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, maar bezoekers hebben wel een negatieve uitslag van een snelle coronatest nodig.