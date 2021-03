LIVE | Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Lees hieronder het laatste nieuws over de coronacrisis:

GGD stopt met diepe neustest bij kinderen

6.01 - Slimme armband signaleert prille coronabesmetting

Het UMC Utrecht doet onderzoek naar een slimme armband die in een vroeg stadium al een besmetting met Covid-19 kan signaleren. Het ziekenhuis zoekt alleen nog 20.000 volwassenen die willen deelnemen aan de studie. Het gaat om de zogenoemde Ava-armband, die normaal gesproken wordt gebruikt door vrouwen om de vruchtbaarheid te monitoren.

De onderzoekers hebben goede hoop dat het apparaatje kan helpen in de strijd tegen corona. De armband meet continu indicatoren zoals temperatuur, hartslag en ademhaling. Voordat de drager symptomen heeft, kan het hulpmiddel al een besmetting melden. De drager krijgt een seintje om zich te laten testen. „Een hogere temperatuur kan duiden op beginnende koorts en daarnaast hebben kuchen en benauwdheid direct effect op de ademhaling. Een verandering van deze factoren samen kan wijzen op een besmetting met Covid-19”, zegt Rick Grobbee, hoogleraar klinische epidemiologie in het UMC Utrecht. Hij leidt het onderzoek.

Deelnemers dragen de armband ’s nachts. „Dit is het eerste smart device dat realtime gegevens verwerkt. En dat is belangrijk want wanneer je in een vroegtijdig stadium al een Covid-19-besmetting detecteert, kun je direct in quarantaine en daarmee is de kans kleiner dat je een ander besmet. Deze technologie zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het indammen van deze pandemie, en het signaleren van infectieziekten in de toekomst”, aldus Grobbee.

6.00 - Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland iets gedaald

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland ligt iets lager dan donderdag. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft vrijdagochtend 21.573 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Een dag eerder werden 22.657 nieuwe gevallen gemeld, tegenover ongeveer 16.000 op woensdag. Het ging om de grootste stijging van het aantal gevallen sinds 9 januari.

In totaal is het coronavirus sinds het begin van de pandemie bij 2.734.753 mensen in Duitsland vastgesteld. In het afgelopen etmaal overleden nog eens 183 personen aan de gevolgen van Covid-19. Het coronavirus heeft in Duitsland al zeker ruim 75.000 levens geëist.

De lockdown loopt in Duitsland in principe tot 18 april. Staten hebben echter verregaande bevoegdheden om hun eigen beleid te maken. De Duitse deelstaat Saarland maakte donderdag bijvoorbeeld bekend na Pasen met de lockdown te stoppen. Bioscopen, sportcentra en restaurants met buitenruimte mogen dan de deuren weer openen, maar bezoekers hebben wel een negatieve uitslag van een snelle coronatest nodig.