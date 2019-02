Vliegtuig geannuleerd door gooien van ’geluksmuntjes’

De muntjeswerper wordt door vliegtuigmaatschappij Lucky Air aangeklaagd om voor de kosten op te draaien. Het zou dan gaan om een bedrag van meer dan 18.000 euro, meldt The Independent.

Medewerkers vonden tijdens het instappen twee yuan-muntjes bij de motor. De dader gaf zijn actie toe aan het personeel en hoopte dat het geluk zou brengen.

In China zijn er wel vaker passagiers die op onorthodoxe wijze de piloot een handje denken te helpen. Zo werd in 2017 een vlucht geannuleerd nadat een vrouw zeker negen muntjes in de motor gooide.