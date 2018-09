— Een overval waar een twaalfjarige bij betrokken is. Het is een zeldzaamheid in Nederland, maar het komt voor. Zo ondervond het personeel van een Rotterdamse vestiging van Zeeman, die onlangs werd overvallen door twee jonge jongens. Criminoloog Frank Weerman: „Het gaat ze om de status, ze hebben vaak geen idee wat ze aanrichten.”