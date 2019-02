Politiebureau Heerlen ontruimd om handgranaat

In de avond constateerde de Explosieven Opruimingsdienst dat het daadwerkelijk om een handgranaat ging. Die is meegenomen en het politiebureau werd weer geopend.

De man was toen al aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldde dat hij een verwarde indruk maakte en hulp nodig had. De man is in het ziekenhuis behandeld en daarna in hechtenis genomen. Hij zal nog nader worden verhoord.