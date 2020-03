Omstreden handelaar VS geeft duizenden flesjes handgel weg

Colvin had zijn zakelijke model eerder nog verdedigd in een interview met de krant. Hij hoopte te verdienen aan de coronacrisis door met zijn broer op grote schaal handgel en schoonmaakdoekjes te kopen in afgelegen winkels. Hij bemachtigde onder meer 17.700 flesjes handgel. De handelaar vond dat hij een nuttige dienst verleende door de producten naar de plekken in het land te sturen waar de vraag het grootst is.

Veel mensen konden het plan van de handelaar niet waarderen. Hij mag sinds zondag geen spullen meer verkopen via webwinkels Amazon en eBay. Ook wil het bedrijf waar hij opslagruimte huurt geen zaken meer met hem doen. Colvin vertelt dat zijn adres op internet is gezet en dat hij een boze man aan de deur kreeg. De Amerikaan heeft inmiddels spijt betuigd. "Het was nooit mijn bedoeling om medische voorraden weg te houden bij de mensen die ze nodig hebben", vertelde hij huilend.

Colvin heeft het grootste deel van zijn voorraad aan de kerk gegeven. Die gaat de producten uitdelen. Een derde van zijn voorraad is overgedragen aan de autoriteiten in Tennessee. Die hadden hem gesommeerd te stoppen met zijn handeltje en onderzoeken of hij zich schuldig heeft gemaakt aan woekerpraktijken.