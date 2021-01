Segers hekelt ’Haags gedoe’

CU – met vijf zetels de kleinste partij in de regeringscoalitie – bezegelt zaterdag haar verkiezingsprogramma. Vanuit een studio in Veenendaal sprak Segers zijn leden via een livestream toe.

Segers hekelt de verkiezingsretoriek van sommige partijen en verwijst naar ’aanvallen’ die andere lijsttrekkers de afgelopen dagen uitvoerden. De CU-leider doelt daarbij onder meer op de speech van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vorige week. Hij opende tijdens zijn eigen partijcongres de aanval op zijn coalitiegenoot: „De gebroken belofte is de erfenis van 10 jaar VVD. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is. Ze willen de rafelrandjes bijknippen, maar dat is niet genoeg. Het roer moet om.”

„Ik zag collega’s die al druk aan het formeren waren en zichzelf misschien als minister of zelfs minister-president zagen”, zegt Segers zaterdag. „ Maar het gaat nu even niet om klein, Haags gedoe, maar om grote keuzes.”

Onder die keuzes vallen onder meer de zorg voor ouderen, een ruimhartiger vluchtelingenbeleid, en de ’zorg voor de schepping’. „We gaan voor een klimaat-neutrale samenleving. Dat betekent minder vliegen, minder uitstoot, meer duurzame huizen, meer schone energie en schonere lucht.”