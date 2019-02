Februaristaking: ADO en Ajax leggen krans bij Dokwerker

Bloemen bij de herdenking van de Februaristaking aan het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam. Ⓒ AS Media

AMSTERDAM - Bij de herdenking van de Februaristaking in Amsterdam hebben ADO Den Haag, Ajax en de KNVB maandagmiddag gezamenlijk een krans gelegd bij De Dokwerker. Het standbeeld op het Jonas Daniël Meijerplein, dat herinnert aan de grootschalige werkonderbreking in de Tweede Wereldoorlog, werd vorige week beklad met gele en groene verf. Die actie was vermoedelijk het werk van supporters van voetbalclub ADO Den Haag, die hierover foto’s op Instagram plaatsten.