Het Nederlandse Invictus-team is er klaar voor. Ⓒ ANP

Doorn - Het mag dan nog even duren voor ze in actie komen, maar zaterdag werd het Nederlandse Invictus-team in het Utrechtse Doorn alvast gepresenteerd aan het grote publiek. In mei zullen de veteranen in Den Haag bij verschillende sportdisciplines hun prestaties laten zien tijdens de Invictus Games.