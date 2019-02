Test op hondsdolheid bij invoer dier na Brexit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde maandag dat het zeer waarschijnlijk is dat de Europese Unie deze extra eis zal stellen aan de invoer van honden, katten en fretten uit het Verenigd Koninkrijk. Nu al moeten deze huisdieren een microchip hebben en zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Deze vaccinatie moet zijn vastgelegd in een Europees dierenpaspoort.

De bloedtest moet worden uitgevoerd door een dierenarts, minstens dertig dagen na de eerste vaccinatie tegen hondsdolheid. Ook de resultaten van deze test moeten in het Europees dierenpaspoort komen te staan. De NVWA wijst erop dat het aan te raden is de test in de EU te laten afnemen. Als een eigenaar de bloedtest in het Verenigd Koninkrijk laat doen, moet hij nog drie maanden wachten voordat hij zijn huisdier mee mag nemen naar een EU-land.

