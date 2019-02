’Samengaan van postbedrijven goede oplossing’

CDA-Kamerlid Van den Berg hoopt nu op ’een snel en zorgvuldig proces’ dat leidt tot één groot nationaal postbedrijf dat toekomstbestendig is. Het is volgens haar van belang consumenten en werknemers worden beschermd, en dat ook op het platteland goede postvoorzieningen blijven bestaan.

Volgens SP-Kamerlid Alkaya is concurrentie op de postmarkt zelfs verspilde moeite geweest. „De liberalisering van de postmarkt heeft duidelijk niet gewerkt. Het is een eerste stap in de goede richting dat de postbedrijven samengaan.” De socialist heeft bovendien de hoop dat postzegelprijzen door efficiënter werken op den duur niet over de kop hoeven te gaan. Die prijs is namelijk afgelopen vijf jaar al verdubbeld tot 0,87 eurocent per brief. „Nu werkte het totaal niet efficiënt en dat was zelfs onfatsoenlijk richting postbezorgers, zij moesten door onnodige concurrentie met lege zakken door de straat.”

Om de overname rond te krijgen, is toestemming van het kabinet nodig. De postwet moet namelijk worden gewijzigd, omdat door de overname de markt in handen komt van één partij. Normaal gesproken een situatie waar de concurrentiewaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor kan gaan liggen. „Toch reken ik erop dat staatssecretaris Keijzer gebruik maakt van haar bevoegdheid om het toch toe te staan, in het publieke belang”, aldus Alkaya. Keijzer kan namelijk de waakhond overrulen om een monopolie toch toe te staan.

Einde uitbuiting

PvdA-Kamerlid Moorlag denkt dat samengaan van de bedrijven meer zekerheid op behoud van goede postbezorging en een einde aan vernietigende concurrentie biedt. „En uitzicht op een einde aan uitbuiting van werknemers.”

De VVD is terughoudender met een reactie. De coalitiepartij wil eerst de ACM aan het werk laten. „Dat lijkt mij wel zo netjes”, vertelt VVD-Kamerlid Weverling. Als PostNL en Sandd vervolgens inderdaad een monopolie krijgen, wil de liberaal in ieder geval dat prijzen niet enorm stijgen. „Het kan niet de bedoeling zijn dat particulieren en het bedrijfsleven dan opeens veel meer betalen.”