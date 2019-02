’Meisje (6) niet meer in levensgevaar na ski-drama Châtel’

De burgemeester van Châtel, die de woordvoering voert, bevestigt dat het beter gaat met het meisje, en dat ze buiten levensgevaar is. Ze werd aanvankelijk in coma gehouden, zo schrijft Le Matin, maar ’volgens de laatste informatie’ van het nieuwsmedium zijn er ’positieve signalen’ over haar situatie.

Het Nederlandse meisje raakte vorige week bekneld in een ski-lift. Ze kwam met haar hoofd vast te zitten tussen de veiligheidsbeugel en de armleuning. De volwassenen in de lift hadden niets door, zo luidt de lezing die Franse media bij de politie en ambulancediensten hebben gehoord. Wat er precies is gebeurd, moet uit onderzoek nog blijken.

Bij aankomst op het eindstation van de lift werd het meisje meteen gereanimeerd, waarna een traumahelikopter haar naar het ziekenhuis bracht. Haar ouders zijn bij haar. Ze hebben aangegeven dat de autoriteiten hierna geen publieke updates meer hoeven te geven over de situatie van het meisje.