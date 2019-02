Irak gaat 13 Franse IS-leden berechten

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) droegen deze IS-strijders vorige week over aan de Iraakse autoriteiten. Irak kent, in tegenstelling tot Frankrijk, de doodstraf.

„Deze mensen zijn ervan beschuldigd het commando te hebben gevoerd over operaties in Irak tegen Irakezen en Iraakse instellingen. Ze zullen terechtstaan volgens de Iraakse wetgeving”, aldus Salih. „We handelen binnen de grenzen van de internationale rechtsregels over deze kwestie.”

Salih wilde niet bevestigen dat de overgedragen terroristen allen de Franse nationaliteit hebben. Ook Macron liet zich daarover niet uit. SDF-militairen zeiden dat donderdag veertien Franse burgers en zes niet nader omschreven Arabieren zijn uitgeleverd aan Irak.

