Corbyn overstag: tweede Brexit-referendum

De Britse premier Theresa May en de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zijn het overduidelijk - weer eens - niet met elkaar eens. May hoopt dat uitstel de onderhandelingen rond de Brexit weer vlot kan trekken. Ⓒ EPA

LONDEN - Na maanden van bewust negeren van de roep om een nieuw Brexit-referendum is de leiding van Labour om. De partij is nu officieel voorstander van zogenoemde ‘People’s Vote’ over het Brexit-vraagstuk. Het verhoogt de druk op de Britse premier Theresa May om snel met een voor de hele fractie acceptabel Brexit-voorstel te komen.