Gehandicapte cliënt: verpleger sloeg me ’s nachts

Baram is een Koerd die is gemarteld onder het regime van Saddam Hoessein. Hij lijdt aan spierdystrofie en zit in een rolstoel. Aan het incident heeft hij pijn en kneuzingen overgehouden. „Hierdoor komen zijn pijnlijke ervaringen in de Iraakse martelgevangenis weer boven”, zegt zijn zoon Namo. „Hij is angstig en depressief.”

Emma Beaujon, directeur van de zorgorganisatie Lyvore, zegt dat Lyvore de melding zeer serieus neemt. „We willen zorgvuldig kijken wat er is gebeurd. Het gaat om een zeer gewaardeerde medewerker. Tot nu toe hebben we geen aanwijzingen over wat er werkelijk is gebeurd. Het is in elk geval naar voor alle betrokkenen.”

Baram verblijft al twaalf jaar zonder problemen in het tehuis. Volgens hem ontstond er ’s nachts ruzie met de verpleger. Die wilde een raam openzetten, Baram vond dat te koud. Toen zou hij twee vuistslagen tegen de schouder en de borst hebben gekregen. Er kwam een arts bij die de verwondingen heeft vastgesteld. „Ik heb hier nachtenlang niet van geslapen”, zegt Baram.