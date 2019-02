Jonge skiester buiten levensgevaar na dramatisch ongeluk

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ ANP

PARIJS - De jonge skiester die vorige week vrijdag ernstig gewond raakte bij een ongeluk in een stoeltjeslift in Châtel is niet meer in kritieke toestand. In tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen, heeft ze niet bekneld gezeten met haar hoofd tussen de armleuning en de veiligheidsbeugel.