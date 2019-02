Uber en Amsterdam gaan samenwerken

De gemeente heeft een zogeheten ’taskforce’ opgericht. Daarin komen experts die gaan werken aan maatregelen die de verkeersveiligheid in de hoofdstad moeten verbeteren gaan vergroten. Naast Uber en de gemeente Amsterdam neemt ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deel. Er zullen ’concrete en controleerbare afspraken’ gemaakt worden over verkeersveiligheid, transparantie, delen van data, goed werkgeverschap en duurzaamheid, aldus Dijksma.

In de afgelopen twee maanden vonden acht ernstige ongelukken plaats met een taxivoertuig in de regio Amsterdam. In zes gevallen bleek daarbij achteraf een chauffeur van Uber betrokken. In totaal vielen bij die ongelukken vier dodelijke slachtoffers. Voorzitter van de taskforce wordt Rob van Holten, medeoprichter van Qbuzz.

Volgens Dijksma heeft Uber al maatregelen genomen naar aanleiding van de eerdere ongelukken, maar is er van overtuigd dat met de samenwerking „verdere, noodzakelijke afspraken” kunnen worden gemaakt. Naast de gesprekken met Uber is er ook regulier overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dijksma streeft naar een gelijk speelveld voor alle spelers op de taximarkt.