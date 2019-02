’Jihadisten dáár berechten’

Het gros van de ’jihadbruiden’ is, aldus Ruud Koopmans, willens en wetens vertrokken naar het kalifaat. „Zij wisten wat daar gebeurde. Video’s van onthoofdingen waren gewoon op internet te zien. Daar werd niet geheimzinnig over gedaan. Dat werd zelfs als propaganda gebruikt. Kennelijk sprak dat aan.” Ⓒ AFP

Berecht Nederlandse IS-aanhangers niet in Nederland maar in Irak of Syrië, dat is rechtvaardiger tegenover hun slachtoffers. Dat bepleit de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans. Het risico bestaat wel dat ze de doodstraf krijgen, beseft hij. „Maar dat is geen reden om ze dan maar hierheen te halen.”