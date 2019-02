Fatale klap tieners Anna Paulowna nog altijd litteken

Een speciale gedenkplek ter nagedachtenis aan de omgekomen jongens. Ⓒ Martin Mooij

Anna Paulowna - Wie over de Sportlaan in Anna Paulowna rijdt, kan er niet omheen: de monumentjes met fotoportretten van Colin (16), Roy (16) en Seph (15). In de nacht van 31 augustus op 1 september vorig jaar werden zij uit het leven gerukt door een gruwelijk auto-ongeluk. Een Peugeot 206 sloeg met een ziedende vaart over de kop. Bestuurder Siem B. (20) staat vandaag voor de rechter in Alkmaar, op verdenking van dood door schuld.