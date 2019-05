Webmedicijn baart zorgen

Dat blijkt uit bestellingen die de Consumentenbond deed. De organisatie bestelde twintig zware medicijnen bij internationale webshops. Hiervan kwamen er zestien langs de douane. ’Kinderlijk eenvoudig’ noemt de bond het.

Bij bestellingen via ’receptloze’ webshops is onduidelijk of de consument de dosering wel aankan en of er problemen ontstaan bij het combineren met andere medicijnen.

Bij vrijwel alle bestelde medicijnen strookten de doseringen niet met de verpakking. Huisartsen spreken van een ’uitermate onwenselijke’ situatie. „Je weet niet of het lichaam van de patiënt zo’n middel met die dosering aankan”, zegt Esther Zwart van het Huisartsengenootschap.

Consumentenbond-directeur Olof King heeft een brandbrief naar zorgminister Bruno Bruins gestuurd. Die moet ’patiënten beter waarschuwen’.