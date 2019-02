VS-ambassadeur: blijf ver van Huawei-netwerk

Het kabinet bekijkt momenteel of de aanleg van supersnel mobiel internet bij Huawei in goede handen is. Het risico zou zijn dat het bedrijf Nederlandse data doorgeeft aan inlichtingendiensten van de Chinese overheid. Volgens Hoekstra is dat niet slechts een vaag risico; het is immers voor Chinese bedrijven een wettelijke verplichting om Pekings omvangrijke inlichtingenapparaat toegang te geven tot netwerken of apparatuur. „Door zogenaamde backdoors zijn ook grootschalige digitale aanvallen mogelijk.”

Volgens de ambassadeur is het moment aangebroken dat de VS, Nederland en andere NAVO-landen hun telecom-infrastructuur gaan beschermen door gezamenlijk standaarden op te stellen waaraan software en IT-infrastructuur moeten voldoen. „Dat kan betekenen dat we bepaalde producten uit bepaalde landen niet toelaten.”

Niet naïef

Het kabinet heeft al aangegeven ’niet naïef’ te willen zijn met de aanleg van 5G, mobiel internet dat aanzienlijk krachtiger is dan 4G. Er wordt gezegd dat Nederland niet om Huawei heen kan als het op korte termijn in het hele land 5G wil hebben. Telecombedrijven als T-Mobile en KPN maken bovendien voor hun 4G-netwerk al gebruik van de Chinese technologie. Voor de economische impuls uit China is het kabinet evenmin blind. Gisteren beloofde Huawei-topman Pong op de telecombeurs in Barcelona miljoenen te investeren in de bouw van een onderzoekscentrum in Nederland.

Ambassadeur Hoekstra wijst erop dat er voldoende alternatieven zijn. Ook bedrijven als Ericsson en Nokia kunnen 5G-netwerken bouwen. Amerika’s hoogste vertegenwoordiger in Nederland bestrijdt dat zijn statement onderdeel is van de handelsoorlog tussen zijn land en China, waarbij Huawei op verschillende manieren onder druk wordt gezet. „De VS heeft z’n moeilijkheden met China, of het nu om diefstal van intellectueel eigendom of om Pekings discriminerende handelsbeleid gaat. Maar als ik Europese partners spreek, zeggen ook zij: laten we ons richten op het echte probleem. Laten we onze telecomnetwerken beveiligen tegen leveranciers die onder controle staan van onwenselijke invloeden om zo de risico’s op ongeoorloofde toegang en kwaadaardige cyberaanvallen klein te houden.”

Bij de Chinese ambassade in Den Haag was niemand bereikbaar voor commentaar.