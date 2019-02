’Douane onderschept wodka voor Kim Jong-un’

De container lag in een schip verstopt onder de romp van een vliegtuig. De douane nam de container afgelopen vrijdag in beslag, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De wodka was afkomstig uit Rusland, meldt het AD.

Van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is bekend dat hij volop luxegoederen importeert, zoals televisies, kaas en champagne. Vanwege VN-sancties is er een wereldwijd verbod op de export van deze goederen naar het communistische land.

,,De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft Noord-Korea duidelijke sancties opgelegd, en het is belangrijk om die dan ook te handhaven”, zegt minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel in het AD. ,,Ook de import van luxegoederen valt daaronder. Het is dus volkomen terecht dat de douane die container uiteindelijk van boord heeft gehaald.”