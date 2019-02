Moeder en dochter moorden familie uit

Moeder en dochter zijn door de politie opgepakt.

Twee andere dochters, een van 13 en een van 25 jaar, de 42-jarige zus van Shana Decree en haar 9-jarige tweelingdochters hebben het gezinsdrama niet overleefd. De politie wilde een controle uitvoeren om te kijken of alles in orde was, omdat het vuilnis zich had opgestapeld. Eenmaal binnen ontdekte de agenten de lichamen.

Volgens de buren leefden Shana en haar dochters in het appartement en kwamen de andere familieleden regelmatig op bezoek. Over de doodsoorzaak en hoelang de lichamen daar al lagen wilde de politie nog geen mededelingen doen.