Woningbrand in Zaandam verwoest bovenverdieping volledig, verdachte aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ DNP.NU

ZAANDAM - Een 34-jarige man is zaterdagochtend aangehouden in verband met de uitslaande brand in een woonhuis op de Ringweg in Zaandam. De bovenverdieping brandde volledig uit, de woning is voorlopig onbewoonbaar verklaard.