Gedetineerden ontsnappen uit Duitse kliniek bij grens Nederland

BEDBURG-HAU - Twee gedetineerden zijn net over de grens in Duitsland uit een psychiatrische kliniek ontsnapt nadat ze onder andere een personeelslid hadden gegijzeld. Een van de twee mannen is bewapend. Het gaat om een kliniek in de plaats Bedburg-Hau vlakbij Nijmegen. De twee zijn veroordeeld voor berovingen en zijn nog voortvluchtig.