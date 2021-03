Amerikaanse jongen (14) opgepakt na dood 6-jarig meisje

Het meisje, Grace Ross, werd vrijdagavond buiten in de bosjes dood aangetroffen, twee uur nadat ze als vermist werd opgegeven door haar ouders. Het onderzoek naar haar overlijden loopt nog, meldt The South Bend Tribune. Zo wordt er uitgebreid autopsie verricht op het lichaam van het kind.

De identiteit van de jongen is niet bekendgemaakt omdat het om een minderjarige gaat. Wat het meisje precies is overkomen, is nog een raadsel.

Schok

De familie van het meisje woont al meer dan veertig jaar in de omgeving. De schok is dan ook groot. „Je denkt toch dat zoiets nooit en te nimmer bij jou om de hoek gebeurt”, zegt buurtbewoonster Kim Hudson tegen lokale media. „Het is afschuwelijk.”

Er is een hulpactie gestart door een tante van het slachtoffer. Tot nog toe werd meer dan twintigduizend dollar ingezameld voor de familie. „Ze is nu een engel in de hemel”, staat er op de actiepagina. Zondagavond werd er een herdenking met kaarsen gehouden in een park in het plaatsje met nog geen tweeduizend zielen. „Iedereen hield van Grace en ze was vrienden met iedereen”, zei haar moeder tijdens de optocht.