Politie: wie kent overleden dame?

„Onderzoek heeft uitgewezen dat er in ieder geval geen sprake is van een misdrijf”, vertelt Jacqueline van Houten van de politie Midden-Nederland. „Maar we zitten nu in de situatie, dat we nog steeds niet kunnen achterhalen wat haar identiteit precies is.”

Omdat de politie eerst nabestaanden van de vrouw wilde vinden en informeren, is na haar vondst vorige week niet direct gecommuniceerd dat de dame, een blanke vrouw van tussen de 70 en 75 jaar, al was overleden. „Maar nu we nog steeds niet weten wie deze mevrouw is, delen we die informatie wel.”

Een deel van de kleding die de nog altijd onbekende vrouw droeg. Ⓒ politie

De situatie is extra lastig omdat niemand deze vrouw, of iemand op wie ze lijkt, als vermist heeft opgegeven.

De politie heeft zelfs foto’s gedeeld van wat de vrouw aanhad op het moment van haar overlijden. Te zien is dat de vrouw goede wandelschoenen, een stevig windjack en een witte hoofdband droeg.

De onbekende vrouw had een kunstgebit, lichtblauwe ogen en lichtbruin halflang haar dat aan de randen een beetje grijs was. De politie hoopt dat iemand de vrouw of haar spullen herkent, om zo haar identiteit te kunnen achterhalen. Het is niet duidelijk of de vrouw uit Langbroek kwam of dat ze daar slechts aan het wandelen was.