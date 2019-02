Dode man Zuidoost pleegde zelfmoord

Drie verdachten vluchtten na de schietpartij, die rond 20.15 uur plaatshad. Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - De man die maandagavond om het leven kwam in Amsterdam-Zuidoost beroofde zichzelf van het leven bij het zien van de arriverende politie. Even tevoren was er in een portiek aan de Maasdrielhof een schietincident, waarbij een 50-jarige man gewond raakte. Hij is volgens de politie buiten levensgevaar.