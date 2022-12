Beramers aanval Bondsdag zouden zwarte lijsten met namen hebben

Donderdag zijn in heel het land 23 mensen gearresteerd en in het buitenland nog twee omdat ze plannen zouden hebben gemaakt om de Bondsdag met een groepje bewapende overvallers in te nemen. De verdachten wilden volgens aanklagers de regering omverwerpen en een nieuw leger opbouwen. De rechts-extremisten zouden volgens zegslieden van politie en inlichtingendiensten „een beheersbaar gevaar hebben opgeleverd.”

Bij een van de arrestanten is volgens de krant een lijst met achttien namen gevonden van onder anderen politici en mensen uit de media. De voorzitter van de regeringspartij SPD, Saskia Esken, waarschuwde dat het bij deze „tot geweld bereide Reichsbürger niet gaat om een groepje mensen met fantasieën en complottheorieën, maar om mensen met concrete plannen.”

Reichsbürger zijn naar schatting ruim 20.000 mensen die menen dat de Bondsrepubliek een administratief en onwettig gedrocht is dat na de Tweede Wereldoorlog door de overwinnaars in het leven is geroepen. Ze zou moeten plaatsmaken voor een ’nieuw Duitsland’ met de grenzen van 1937.