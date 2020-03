Brabanders gaan gewoon de straat op: ’Je moet toch wat in het leven’

Lennart Sledsens: „Ik heb wel wat extra groente gekocht. Ik doe er altijd alles aan om mijn weerstand te verhogen. En ik was mijn handen nog vaker dan normaal.” Ⓒ De Telegraaf

BREDA - „Blijf binnen bij gezondheidsklachten!” Het advies dat het RIVM vrijdag aan Brabanders uitgaf, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Bovendien werden volgens de instantie de meeste nieuwe patiënten in Noord-Brabant gemeld: 26. Is het gebied de brandhaard van het coronavirus in Nederland? Sommige Brabanders vrezen van wel, anderen gaan door alsof er niets gebeurd is.