Handgranaten ontploffen in Zwolse woonwijk

Ⓒ Ginopress B.V.

ZWOLLE - Twee explosies in Zwolle hebben dinsdagmorgen vroeg auto's en huizen in een woonwijk beschadigd. Vermoedelijk gaat het om twee handgranaten die zijn ontploft, zegt de politie. Buurtbewoners reageerden geschrokken op de ontploffingen in de Hanselaarmate.