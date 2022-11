Aardbeving met kracht van 5.7 voor Italiaanse kust ’tot in Rome voelbaar’

De beving in de Adriatische Zee was op een diepte van 7 kilometer, meldt het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie van Italië. Het epicentrum lag 35 kilometer ten oosten van de kuststad Pesaro. De beving heeft voor zover bekend niet geleid tot slachtoffers. Er is wel sprake van schade. In meerdere huizen zouden scheuren zijn ontstaan.

Het kantoor van Premier Giorgia Meloni meldt dat de pas aangetreden regeringsleider „voortdurend contact” heeft met relevante autoriteiten en de bestuurders in Marche. In de kustregio renden inwoners uit paniek hun huizen uit toen ze de aardbeving voelden. In meerdere plaatsen zijn de scholen uit voorzorg gesloten en in de buurt van de stad Ancona is het treinverkeer stilgelegd.

Het midden van Italië werd in 2016 getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.2, die zo’n driehonderd mensen het leven kostte. Ook veroorzaakte die beving grote schade aan onder meer woningen, kerken en musea.