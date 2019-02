Python vliegt in schoen mee van Australië naar Schotland

Moira Boxall vloog donderdag van Queensland (Australië) naar Glasgow (Schotland). Toen zij na die vlucht de python opgekruld terugvond in de schoen, schrok ze behoorlijk. Volgens ABC dacht de vrouw in eerste instantie dat het om een speelgoedslang ging, die bij wijze van een geintje door haar kleinzoon in de schoen was gestopt. Dat bleek niet het geval.

Mevrouw Boxall belde de Schotse dierenopvang, die het dier kwam halen. Een medewerker van die dierenopvang, Taylor Johnstone, zegt tegen CNN dat de slang al in een bak was gezet door de beller: „Zo kon ik het ongevaarlijke dier makkelijk meenemen.”

De slang zal een nieuw huis krijgen in Edinbrugh.