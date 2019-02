PVV op de bres voor geschorste leerkracht

De partij stelt Kamervragen om een lans te breken voor de techniekinstructeur van de Hoofddorpse vmbo-school het Hoofdvaart College. „Als leraren worden geschorst door dit soort beschuldigingen van leerlingen zijn ze allemaal vogelvrij”, zegt PVV-Kamerlid De Graaf.

De leraar is al een maand geschorst omdat hij de profeet Mohammed een pedofiel zou hebben genoemd, blijkt uit een brief van de school. „Deze islamitische leerlingen hebben op deze manier hun wil opgelegd aan ongelovigen, dat geloof heeft weer een stukje grondgebied gewonnen als scholen daaraan toegeven”, aldus De Graaf.

De instructeur beweert nooit uitlatingen over het geloof te hebben gedaan. Ook als dat wel zo is, blijft de PVV de man steunen. „Omdat hij de waarheid sprak over de pedofiele profeet Mohammed”, zegt PVV-voorman Wilders.