VVD en PVV op de bres voor geschorste leerkracht

De partijen stellen Kamervragen om een lans te breken voor de techniekinstructeur van de Hoofddorpse vmbo-school het Hoofdvaart College. VVD-Kamerlid Heerema vindt dat een docent een professional is die het voordeel van de twijfel moet krijgen, voordat schorsing aan de orde is.

Bovendien wil de liberaal van minister Van Engelshoven (Onderwijs) weten welke uitspraken dan verboden zijn geweest. ,,Waarom heeft de school dit vermeende incident niet gebruikt om aan de klagers aan te geven dat we in Nederland geen censuur hebben op gevoelige onderwerpen?’’ Heerema wil betere bescherming voor leerkrachten. ,,Anders worden die mensen onterecht beschadigd en is het over en sluiten voor ze.’’

Vogelvrij

PVV Kamerlid De Graaf is bang dat deze aanpak van de school werk voor leraren onmogelijk maakt. „Als leraren worden geschorst door dit soort beschuldigingen van leerlingen zijn ze allemaal vogelvrij.”

De leraar is al een maand geschorst omdat hij de profeet Mohammed een pedofiel zou hebben genoemd, blijkt uit een brief van de school. „Deze islamitische leerlingen hebben op deze manier hun wil opgelegd aan ongelovigen, dat geloof heeft weer een stukje grondgebied gewonnen als scholen daaraan toegeven”, aldus De Graaf.

De instructeur beweert nooit uitlatingen over het geloof te hebben gedaan. Ook als dat wel zo is, blijft de PVV de man steunen. „Omdat hij de waarheid sprak over de pedofiele profeet Mohammed”, zegt PVV-voorman Wilders.