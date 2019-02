Miljardairs dood door CO-vergiftiging

Onduidelijk is of de aannemer vergeten was een koolmonoxidemelder aan te brengen in het kasteeltje in Escorca.

Het Belgische echtpaar André Emsens en zijn vrouw Philippine de Mévius kwamen om het leven nadat ze de open haard hadden opgestookt.

De families van de man en vrouw zijn met investeringen in bier en cement goed voor een enorm kapitaal, zo schrijft Het Nieuwsblad. Het vermogen van de familie de Mévius wordt op net geen 7 miljard euro geschat, de familie Emsens, op plaats zeven in de ranglijst van rijkste Belgen, is goed voor 3,3 miljard euro.

De 62-jarige Philippine en haar man kochten het landgoed in noordoost Mallorca twee jaar geleden. Na een grondige renovatie verruilden ze het koude optrekje, het kasteel van Emptinne in België, voor de warme Spaanse zon.

Houtkachel

Afgelopen weekend was het toch een beetje koud en staken ze de houtkachel aan. Toen de buren hen dit weekend niet te zien kregen en alarm sloegen, trof de Guardia Civil hun lichamen aan in de slaapkamer. Uiterlijke tekenen van geweld waren er niet. Alles wijst op een CO-vergiftiging, als gevolg van een defect aan de houtkachel, aldus Nieuwsblad.

Philippine de Mévius, moeder van drie kinderen, was werkzaam als osteopate. In de streek, ten zuiden van Namen, stond ze bekend als weldoenster. Ze sponsorde tal van goede doelen en opende regelmatig hun kasteel voor allerlei projecten.

In 2017 kwamen André en zijn zoon Ghislain in het nieuws bij de opening van hun kartbaan in Waver. Die opening eindigde bijna in een drama. Zeventig mensen moesten toen in allerijl naar het ziekenhuis.

Ook toen was volgens Het Nieuwsblad een CO-vergiftiging de oorzaak. Alle betrokkenen mochten na een dag het ziekenhuis verlaten, maar vader en zoon moesten wel voor de rechtbank verschijnen.

Het openbaar ministerie eiste zes maanden voorwaardelijk tegen zoon. Er volgden publiekelijke excuses.