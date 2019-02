Warmste 26 februari ooit gemeten in De Bilt

Op een enkele plek flirt de temperatuur met de 20 graden. Ⓒ ANP

DE BILT - Aan het begin van de middag is het kwik in De Bilt gestegen tot 15,3 graden. Daarmee is het officieel de warmste 26 februari ooit gemeten, meldt Weeronline. Het vorige record stond op 15,1 graden en werd gemeten in 1964.