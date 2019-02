Vizier op online haatzaaier

Het dreigingsniveau van de NCTV blijft substantieel (niveau 4 van 5). De aanhouding van de Arnhemse terreurcel op 27 september laat zien dat er ook in Nederland een aanslag mogelijk is, zegt de terrorismebestrijder.

Arnhem-groep

Het opsporen van aanslagplegers wordt wel moeilijker, aldus de NCTV. De Arnhem-groep liep tegen de lamp door slim optreden van infiltranten van de politie die de mannen nepwapens en bomgordels leverden. Jihadisten zullen dus een volgende keer minder goed van vertrouwen zijn in een wapenleverancier. „Nederlandse jihadisten vrezen toegenomen aandacht van de autoriteiten naar aanleiding van de arrestaties. Dit leidt waarschijnlijk tot een toenemend veiligheidsbewustzijn.”

Bekijk ook: Nederland ontsnapt aan grote aanslag

In Nederland lopen zo’n 500 jihadisten rond. Daar omheen zit een schil van enkele duizenden sympathisanten. Het goede nieuws is dat die groep op dit moment niet verder lijkt te groeien.

Salafisten willen Koran letterlijk toepassen

De salafistische beweging doet dat wel. Dat zijn de strenge moslims die de Koran letterlijk willen toepassen. Voorheen maakten de diensten een onderscheid tussen jihadi-salafisten en politieke salafisten, waarbij vooral de eerste groep gevaarlijk was. Nu richt de NCTV ook nadrukkelijk de pijlen op de politiek-salafisten. Die ’onderwijzen steeds actiever een anti-democratische interpretatie van salafistische leerstellingen met als doel de ’islamitische identiteit’ van moslimjongeren te versterken en om hun vorm van sharia-wetgeving tot leidraad van het dagelijks leven van moslims in Nederland te maken.’

Een voorbeeld van een preker die ageert tegen de democratie is de Hilversumse salafist en preker Fouad en Bouch alias Abu Hafs. In een lange online lezing betoogt hij dat meedoen aan democratische verkiezingen een vorm van ongeloof is, omdat menselijke wetten daarmee boven God worden gesteld. ’Als je stemt, ken je het exclusieve recht van Allah toe aan iemand anders. Je loopt het risico dat je daarmee de eenheid van Allah hebt geschonden en het verbond met hem verkwanselt.’

Volgens de NCTV vergoelijken sommige gezaghebbende ’aanjagers’ de gewapende jihad. Niet altijd laten ze aan de buitenwereld zien hoe ze echt over de gewapende strijd denken.

In totaal 111 Nederlandse moslimjongeren hebben gestudeerd aan de universiteit van Media in Saoedi-Arabië. Dat aantal groeit. Zij zouden het toekomstig kader kunnen vormen van een salafistische zuil in Nederland.

Niet alleen moslims bedreigen de veiligheid. Ook extreem-links en rechtsextremisme worden scherp in de gaten gehouden. De NCTV wijst op het risico van extreemrechtse eenlingen die tot geweld overgaan in het verhitte debat over zaken als de islam en zwarte piet. In Nederland is er nog geen geweld gepleegd uit rechtse hoek, wel wordt de toon tegen politici agressiever.